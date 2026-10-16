|Indianapolis vs. Lincoln (MO) in Jefferson City, MO
|12p
|Hampton vs. Sacred Heart in Fairfield, CT – FloCollege
|12p
|Chicago State vs. N. C. A&T in Greensboro, NC – FloSports
|12p
|West Virginia State vs. Wheeling in Wheeling, WV – MEN
|12p
|Virginia Union vs. Bowie State in Bowie, MD – BulldogsSN
|1p
|Virginia State vs. Shaw in Durham, NC – CIAASN
|1p
|Bluefield St. vs. Winston-Salem St. in W-Salem, NC – CIAASN
|1p
|Allen vs. Clark Atlanta (HC) in Atlanta, GA – ESPN+
|1p
|Clayton State vs. Virginia-Lynchburg in Lynchburg, VA
|1p
|Eliz. City St. vs. Fayetteville St. (HC) in F’ville, NC – BroncoSN
|1:30p
|Grambling State vs. Alabama A&M (HC) in H’sville, AL – SWAC TV
|2p
|Alabama State vs. Ark.-Pine Bluff (HC) in Pine Bluff, AR – SWAC TV
|2p
|Florida A&M vs. Jackson State (HC) in Jackson, MS – ESPN+
|2p
|Bethune-Cookman vs. Miss. Valley State (HC) in Itta Bena, MS – SWAC TV
|2p
|Alcorn State vs. Prairie View A&M (HC) in Prairie View, TX – HBCUGO.tv
|2p
|Albany State vs. Tuskegee in Tuskegee, AL
|2p
|Wayland Baptist vs. Langston (HC) in Langston, OK
|2p
|Lincoln (PA) vs. J. C. Smith (HC) in Charlotte, NC – CIAASN
|2p
|Edward Waters vs. Benedict (HC) in Columbia, SC – ESPN+
|2p
|Lane vs. Kentucky State in Frankfort, KY
|2p
|Ft. Valley St. vs. Savannah St. (HC) in Savannah, GA – SIACN
|3p
|Florida Memorial vs. Warner in Lake Wales, FL
|3p
|Morehouse vs. Howard (HC) in Washington, DC – ESPN+
|3:30p
|Morgan St. vs. Tennessee St. (HC) in N’ville, TN – ESPN+
|5:30p