|Robert Morris vs. Morgan State (HC)
|B’more, MD
|ESPN+
|12p
|New Hampshire vs. N. C. A&T
|Greensboro, NC
|FloSports
|12p
|Franklin Pierce vs. Delaware State (HC)
|Dover, DE
|MEACN
|1p
|William & Mary vs. N. C. Central (HC)
|Durham, NC
|ESPN+
|1p
|Bowie State vs. Winston-Salem State
|W-Salem, NC
|CIAASN
|1p
|Livingstone vs. Virginia State (HC)
|Ettrick, VA
|CIAASN
|1p
|Lincoln (PA) vs. Elizabeth City State (HC)
|Eliz. City, NC
|CIAASN
|1p
|Shaw vs. Johnson C. Smith
|Charlotte, NC
|CIAASN
|1p
|Clark Atlanta vs. Fort Valley State
|Fort Valley, GA
|ESPN+
|1p
|Savannah State vs. Morehouse (HC)
|Atlanta, GA
|SIACN
|1p
|Tuskegee vs. Central State (HC)
|Wilberforce, OH
|—
|1p
|Concord vs. West Virginia State
|Institute, WV
|MEDN
|1p
|Howard vs. Penn
|Philadelphia, PA
|ESPN+
|1p
|Miles vs. Kentucky State (HC)
|Frankfort, KY
|—
|1p
|Miss. Valley State vs. Texas Southern (HC)
|Houston, TX
|SWAC TV
|2p
|Ark. Baptist vs. Alcorn State (HC)
|Lorman, MS
|SWAC TV
|2p
|Southern vs. Prairie View A&M
|Prairie View, TX
|SWAC TV
|2p
|Va.-Lynchburg vs. Norfolk State (HC)
|Norfolk, VA
|ESPN+
|2p
|Lane vs. Albany State (HC)
|Albany, GA
|—
|2p
|Benedict vs. Allen
|Columbia, SC
|SIACN
|2p
|UT Martin vs. Tennessee State
|Nashville, TN
|ESPN+
|2:30p
|Florida A&M vs. Alabama State (HC)
|M’gomery, AL
|HBCUGO.tv
|3p
|Jackson State vs. Grambling State
|Grambling, LA
|SWAC TV
|4p
|Bethune-Cookman vs. Alabama A&M
|Huntsville, AL
|SWAC TV
|6p
|S. C. State vs. Charleston Southern
|N. Ch’ston, SC
|ESPN+
|6p
|Florida Memorial vs. Keiser
|West Palm Beach, FL
|SunDN
|6p